Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in sud-vestul Iranului, a anuntat Centrul de seismologie din cadrul Universitatii de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma cutremurului cu magnitudinea 5,2 grade pe scara Richter produs miercuri dimineata in sud-vestul Iranului, a relatat presa locala, citata de Washington Post. Epicentrul seismului a fost localizat in apropierea orasului Sisakht din provincia…

- Cel putin 48 persoane au murit, iar alte 112 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, a informat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Organizatia terorista…

- Marea majoritatea a victimelor au suferit rani minore, fiind externate la scurt timp dupa ce au fost examinate de doctori, a declarat un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta iraniene. Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 9 kilomteri de orasul Sarpol-e Z̄ahab din Iran si 78 de…

- Cel putin 38 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in vestul Iranului, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un atentat sinucigas a avut loc in Kabul, o explozie puternica putand fi auzita in apropierea zonei in care se afla sediile ambasadelor, scrie Reuters, citand un oficial al politiei, scrie news.ro.In apropiere au putut fi auzite sirene ale echipajelor de politie, dar deocamdata nu sunt informatii…

- O persoana a fost ucisa, iar cel puțin 15 au fost ranite dupa ce doua trenuri de calatorie au intrat in coeziune in provincia Styri, Austria. Purtatorul de cuvant al poliției, Leo Josefus trenul a lovit lateral de catre un alt tren la ora 12:25.

- Cel putin patru oameni au murit si alti 225 au fost raniti in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan, iar alte 85 de persoane sunt date disparute, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului…