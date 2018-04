Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 13 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti în coliziunea dintre un autobuz si un camion în nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,2 a avut loc vineri, in sud-vestul Mexicului, la ora locala 17.39, fiind urmat de 150 de replici. Presedintele statului a declarat stare de urgenta, in urma seismului care a durat 1 minut si care este al treilea cel mai puternic care a lovit tara in ultimele sase luni.…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs miercuri in nord-estul Afganistanului, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza AFP, scrie agerpres.ro. Seismul, resimtit de asemenea in India si Pakistan, a avut loc la ora 07:07 GMT in Muntii Hindukus, la o…