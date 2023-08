Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si cinci au fost grav ranite sambata, in Peru, dupa ce un autocar a cazut intr-o prapastie pe un drum din Anzi, au anuntat duminica autoritatile locale, relateaza AFP.

- Doua elicoptere s-au ciocnit duminica noapte in timp ce stingeau un incendiu in comitatul Riverside, provocand moartea a trei persoane, informeaza luni mai multe media locale. Cel putin trei persoane au murit intr-un accident aviatic. Doua elicoptere s-au ciocnit in aer Biroul national pentru siguranta…

- Biroul national pentru siguranta in transporturi (NTSB) a anuntat ca investigheaza o coliziune in aer intre un elicopter Bell 407 si un elicopter Sikorsky S-64E, intr-un e-mail trimis Reuters. Primul elicopter a aterizat in siguranta dupa coliziune, dar cel de al doilea s-a prabusit, provocand moartea…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica avertizeaza ca atacatorii cibernetici apeleaza la noi trucuri pentru a determina utilizatorii rețelelor sociale sa dea click pe anumite link-uri care redirectioneaza catre site-uri malitioase sau frauduloase, ori catre articole sau clipuri video pentru…

- O cladire s-a prabușit vineri in nord-estul Braziliei, in Paulista, nu departe de Recife, provocand moartea a cel puțin 14 persoane și dispariția altor cinci. Printre victime sunt doi copii, de cinci și de opt ani. Nu se știe ce a cauzat prabușirea blocului. Oficialii au declarat ca patru persoane au…

- Un tren de pasageri Coromandel Express si un altul de marfa au intrat in coliziune in apropiere de Balasore, la aproximativ 200 de kilometri de Bhubaneswar, capitala statului Odisha din India. In accident a fost implicat si un al doilea tren de pasageri. Bilantul catastrofei feroviare in care au fost…

- Cu puțin timp in urma, pe traseul R6, intre localitațile Malaiești și Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident. Din nefericire, 2 persoane au decedat și cel puțin 12 sunt traumatizate in impactul produs intre un microbuz de ruta de model Mercedes și un automobil de marca Opel. Polițiștii…

