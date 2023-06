Stiri pe aceeasi tema

- Avansul mercenarilor Wagner spre Moscova s-a oprit, sambata seara, dupa ce Evgheni Prigojin a fost convins dupa negocieri cu Aleksandr Lukașenko sa nu mai continue rebeliunea. Astfel, Evgheni Prigojin a fost de acord sa opreasca mișcarea mercenarilor prin Rusia, cu condiția garantarii siguranței mercenarilor.…

- Guvernatorul regiunii Lipețk – situata intre orașul Voronej și capitala Moscova – le-a cerut locuitorilor sa evite sa iasa din case și sa renunțe la calatorii, fie cu vehicule private, fie cu mijloacele de transport in comun. „Situația este sub control, dar necesita ințelegere din partea fiecarui locuitor…

- Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a criticat din nou extrem de dur regimul Putin și acoliții pe care dictatorul rus i-a numit pentru a conduce efortul rusesc de razboi impotriva Ucrainei. Prigojin spune ca „facțiunile” de la Kremlin „distrug statul rus”, relateaza The Guardian.

- Statele Unite ar permite Ucrainei sa atace obiective din Crimeea folosind arme americane, susține o știre difuzata de presa de stat din Rusia. O declarație in acest sens ar fi facut, pentru presa din SUA, Jake Sullivan, consilierul pentru Securitate Naționala al președintelui Joe Biden. Sullivan ar…

- Seful grupului paramilitar Wagner i-a acuzat marti pe militari din armata regulata a Rusiei ca au fugit de pe pozitiile lor din Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, si a acuzat statul rus ca este incapabil sa apere Rusia, informeaza AFP."Astazi (marti), una dintre unitatile Ministerului…

- Generalul in rezerva Ben Hodges, fost comandant al armatei americane in Europa, a prezentat pentru CEPA (Centrul pentru Analiza Politicii Europene) factorii care trebuie luați in considerare inaintea ofensivei anticipate a Ucrainei. 1. Aniversarea Zilei Victoriei in cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii de mercenari Wagner, a acuzat intr-un mesaj plin de injuraturi ca ministrul Apararii și șeful Statului Major din Rusia i-au lasat oamenii fara muniție. Intr-un clip video, acesta a aratat cadavrele a zeci de luptatori care ar fi fost uciși in timpul luptelor din Bahmut,…

- Cel putin noua militari au fost ucisi si opt raniti intr-un atac comis miercuri asupra unei unitati a armatei columbiene in regiunea Catatumbo, in nord-estul tarii, si atribuit de autoritati gherilei Armata de Eliberare Nationala (ELN), transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…