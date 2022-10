Stiri pe aceeasi tema

- Politia, care a calificat evenimentul drept revolta, a incercat sa-i convinga pe suporteri sa se intoarca in tribune si a tras cu gaze lacrimogene dupa ce doi politisti au murit. Multe victime au fost calcate in picioare, conform AFP.Majoritatea a murit din cauza lipsei de oxigen in invalmaseala creata…

Cel putin 127 de persoane au murit pe un stadion de fotbal din Indonezia cand fanii au invadat terenul, anunța news.ro. Politia a raspuns cu gaze lacrimogene, declansand o debandada, au anuntat duminica autoritatile, citate de AFP.

Doua cutremure au zguduit marți Afganistanul, unul dintre acestea provocand moartea a șase persoane in nord-estul țarii, au anunțat autoritațile, citate de Reuters.

Accident grav de circulație in Austria. O romanca de 63 de ani a murit și alte șase persoane au fost ranite dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un terasament și s-a rasturnat. Femeile lucrau ca ingrijitoare de batrani in Austria și se intorceau in Romania cand s-a intamplat tragedia. Potrivit…

Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite dupa ce au fost lovite de fulger joi seara in proximitatea imediata a Casei Albe din Washington, a confirmat vineri Politia locala pentru AFP.

- Cel putin 26 de persoane, printre care si copii, au murit in inundatiile declansate de ploile torentiale din estul statului Kentucky si se preconizeaza ca vor mai fi si alte decese, iar autoritatile se asteapta sa continue sa gaseasca cadavre timp de saptamani, a declarat, duminica, guvernatorul…

Cel putin sapte persoane au murit in inundatiile de dupa ploile torentiale din ultimele zile, din mai multe regiuni ale Emiratelor Arabe Unite, au anuntat autoritatile, potrivit AFP.

- Cel putin 42 de persoane au murit in vestul Indiei si aproximativ alte 100 au fost spitalizate, luni, dupa ce au consumat alcool contrafacut, fiind victime ale contrabandei cu alcool, a anuntat politia, joi, relateaza AFP.