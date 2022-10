Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere stradala de Halloween s-a transformat intr-un adevarat macel, soldat cu 59 de morți și 150 de raniți. Cel putin 59 de persoane au fost ucise si 150 ranite intr-o busculada dupa ce o multime s-a revarsat intr-un cartier central al capitalei sud-coreene Seul pentru festivitatile de Halloween…

- Un barbat inarmat a intrat intr-o școala din centrul Rusiei și a inceput sa traga. Cel puțin noua oameni au fost uciși, iar alți 20 au fost raniți, conform autoritaților ruse, citate de BBC. Atacul a avut loc in orașul Ijevsk, iar forțele de ordine și ambulanțele au ajuns la locul faptei. Atacul a avut…

- 22 de oameni au murit și 50 au fost raniți dupa ce rușii au decis sa bombardeze un mic oraș din Ucraina, chiar de Ziua Independenței, sarbatorita de ucraineni pe 24 august. Printre persoanele care și-au pierdut viața se afla și un copil de 11 ani. Au fost lovite gara și zona din jurul localitații…

- Cel putin 34 de persoane au fost ucise si aproape 60 au fost ranite in doua accidente rutiere survenite la un interval de cateva ore in sud-estul Turciei, transmite duminica AFP. Primul accident, in care au fost implicate o ambulanta si un autocar, a provocat 15 morti si 31 de raniti pe o autostrada…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 40 au fost ranite, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un club de noapte din apropierea orasului turistic Pattaya, la sud-est de Bangkok, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP.