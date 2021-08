Cel puțin 12 persoane au murit pe aeroportul din Kabul Talibanii au indemnat joi mulțimea numeroasa de afgani care așteptau in afara aeroportului Kabul in speranța ca vor fugi din țara sa se intoarca acasa, afirmand ca nu vor sa faca rau nimanui, la o zi dupa ce luptatorii talibani au tras asupra protestatarilor din Jalalabad, ucigand trei. Potrivit agenției Reuters , cel puțin 12 persoane au murit la aeroportul din Kabul incepand de duminica. Statele Unite și alte puteri occidentale au continuat sa evacueze cetațenii lor și unii dintre angajații lor afgani. Un singur roman a fost evacuat azi-noapte din Kabul cu avionul trimis de MApN, in condițiile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

