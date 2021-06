Cel puţin 12 militari germani au fost răniţi într-un atac sinucigaş în Mali Cel putin 12 militari germani si inca un soldat de alta nationalitate, toti din misiunea ONU in Mali (MINUSMA), au fost raniti vineri dimineata intr-un atac cu masina-capcana comis impotriva unei patrule germane in apropierea orasului Gao, conform unor surse citate de agentia dpa. Atentatul a fost comis de un atentator sinucigas, a indicat centrul militar de comanda de langa Berlin, scrie Agerpres.ro. Potrivit unor surse militare germane, este pus la punct un zbor de evacuare a ranitilor, care sunt in stare stabila. Atacul de vineri, petrecut la circa 140 km nord de Gao,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

