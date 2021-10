Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 35 de persoane au murit in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor care au afectat statul indian Kerala (sud-vest) in ultima saptamana, au declarat luni responsabilii locali pentru gestionarea dezastrelor, potrivit dpa. Douazeci si doua dintre victime si-au pierdut viata dupa…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata dupa ce ploi torentiale au cazut in statul indian Kerala, provocand alunecari de teren si inundatii, relateaza duminica dpa. Ploile torentiale, care au inceput sambata, au determinat autoritatile statului sa solicite ajutorul armatei indiene pentru…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata si alte 11 au fost date disparute in Filipine dupa trecerea unui puternic taifun insotit de precipitatii abundente care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat marti autoritatile filipineze, relateaza AFP. Ploile torentiale s-au abatut luni…

- Bilantul inundatiilor din nordul Turciei a crescut la 58 de morti, iar numeroase persoane sunt inca date disparute, conform unui anunt facut sambata seara de ministrul de interne Suleyman Soylu, transmite duminica DPA. Ploile puternice din ultimele zile au provocat cele mai puternice inundatii din ultimii…

- Cel putin sapte persoane au murit si alte aproximativ 250.000 au fost evacuate din locuintele lor din statul Bengalul de Vest din estul Indiei in urma ploilor abundente si a inundatiilor, au anuntat marti autoritatile, informeaza agentia Xinhua. Sase districte ale statului au fost inundate, iar autoritatile…

- Cel putin 67 de oameni au murit, iar altii sunt disparuti in urma alunecarilor de teren provocate de ploile abundente inregistrate in vestul Indiei in sezonul musonic, anunta autoritatilor locale, conform agentiei Reuters. Trei alunecari de teren au avut loc in ultimele 24 de ore in districtul…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in statul Maharashtra din vestul Indiei in urma alunecarilor de teren si a viiturilor declansate de ploile torentiale musonice care au inundat zonele joase si au izolat sute de sate, au anuntat vineri autoritatile, informeaza Reuters.

- Cel putin 36 de persoane si-au pierdut viata si alte cateva zeci sunt date disparute in urma alunecarilor de teren provocate de ploile musonice din vestul Indiei, a anuntat vineri un responsabil local, relateaza AFP, potrivit Agepres. Trei alunecari de teren s-au produs joi in districtul Raigad,…