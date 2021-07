Cel puţin 112 morţi în inundaţiile şi alunecările de teren din India Cel putin 112 persoane si-au pierdut viata in statul indian Maharashtra (vest) din cauza ploilor musonice care au provocat inundatii si alunecari de teren ce au afectat sute de sate, conform unui anunt facut vineri de autoritati, transmite Reuters. Regiuni ale coastei vestice a Indiei au suportat precipitatii de pana la 594 mm in 24 de ore, determinand autoritatile sa evacueze populatia din zonele cele mai vulnerabile. "Neasteptat, ploile foarte puternice au declansat alunecari de teren in multe locuri si au umflat apele raurilor", a declarat premierul statului Maharashtra, Uddhav Thackeray. "Barajele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

