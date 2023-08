Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin noua persoane au fost gasite moarte in ruinele unei case de vacanța pentru persoane cu dizabilitați care a luat foc in primele ore ale zilei de miercuri (9 august) in estul Franței, a declarat un șef al pompierilor. Incendiul a izbucnit la ora 6.30 a.m. (0430GMT) și pompierii l-au stins rapid,…

- O cladire s-a prabușit vineri in nord-estul Braziliei, in Paulista, nu departe de Recife, provocand moartea a cel puțin 14 persoane și dispariția altor cinci. Printre victime sunt doi copii, de cinci și de opt ani. Nu se știe ce a cauzat prabușirea blocului. Oficialii au declarat ca patru persoane au…

- Cu puțin timp in urma, pe traseul R6, intre localitațile Malaiești și Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident. Din nefericire, 2 persoane au decedat și cel puțin 12 sunt traumatizate in impactul produs intre un microbuz de ruta de model Mercedes și un automobil de marca Opel. Polițiștii…

- Politia neozeelandeza a numit miercuri "suspect" incendiul dintr-un hotel in capitala Wellington ce a ucis marti cel putin sase persoane, anuntand de asemenea un alt foc produs in aceeasi cladire inainte cu doua ore, potrivit Agerpres."Vom cauta sa confirmam orice legatura intre (acest foc) si incendiul…

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite, dintre care trei se afla in stare grava, in urma unui atac armat, produs sambata in nord-estul Frantei, in Villerupt si intr-o comuna invecinata, in apropiere de granita cu Luxemburg, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

