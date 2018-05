Stiri pe aceeasi tema

- Sute de cazuri de toxiinfectii alimentare au fost semnalate in zece provincii din vestul Iranului. Bilantul provizoriu este de 11 morti si peste 800 de persoane internate in spitale, informeaza agentia de presa Tasnim.Doi pacienti au necesitat transplant de ficat. Numeroase persoane…

- Cel putin 13 persoane au murit in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei dupa ce au consumat bauturi alcoolice produse in casa, a informat luni politia, citata de DPA. Cinci persoane au murit sambata si opt duminica dupa ce au consumat alcool toxic in districtul Kanpur, a indicat politistul Akhilesh…

- Cel putin 116 persoane au murit in ultimele zile in India in urma unor intemperii puternice, bilant cauzat in principal de furtuni de nisip care au fost printre cele mai violente din ultimele decenii, relateaza AFP joi.Cel putin 102 persoane au murit din cauza vanturilor care au suflat cu…

- Un nou ATAC TERORIST: Cel putin 57 persoane au murit si 54 sunt ranite Cel putin 57 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters. Bilantul atentatului sinucigas de duminica de la Kabul a crescut la cel putin 57…

- Cel putin48 de persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . UPDATE 9:14 Cel puțin 48 de persoane au murit, alte zeci sunt disparute Cel putin 48 de persoane au murit in incendiul produs…

- Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si copii, sunt disparute in incendiul care a izbucnit duminica intr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Primele informatii indicau cel putin patru morti, trei fiind copii, si cateva zeci de raniti.Focul a izbucnit la…

- AVION PRABUSIT in urma cu putin timp. Toate persoanele aflate la bord AU MURIT Un avion turc s-a prabușit, duminica, in Iran, in apropierea in sudul capitalei Teheran. Un avion turcesc s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Este vorba…