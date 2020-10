Stiri pe aceeasi tema

- Atac terorist produs in nordul Siriei, intr-un orasel aflat sub controlul insurgentilor sustinuti de Turcia. Sunt cel putin 11 morti si zeci de raniti dupa explozia unui camion-capcana. Explozia a fost provocata de o bomba instalata la bordul unui camion, intr-o zona aglomerata a oraselului…

- Un nou atentat terorist! Cel putin 15 morti si zeci de raniti Cel putin 15 persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui atac cu vehicul-capcana produs sambata in estul Afganistanului, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane. Un camion-capcana a explodat in districtul…

- Turcia a respins vineri acuzatiile privind incalcarea drepturilor omului in nordul Siriei, prezentate intr-un raport al Comisiei de ancheta a ONU, informeaza Reuters. "Respingem categoric acuzatiile nefondate de incalcari ale drepturilor omului sustinute impotriva opozitiei siriene ... si referitoare…

- Cel putin doi oameni au murit si 35 sunt raniti dupa ce un avion al Air India care transporta 191 de pasageri a parasit pista la aterizarea pe un aeroport din Calicut, in vestul Indiei, a declarat un oficial din politie, citat de Reuters, transmite Agerpres .

- Cinci persoane au murit si 85 au fost ranite in urma exploziei unei masini-capcana, in regiunea Azaz, din nordul Siriei, informeaza presa locala, citata de Reuters. Atentatul a avut loc in satul Siccu, la granita cu provincia Kilis, din Turcia. Potrivit presei locale, 15 dintre raniti au fost…

