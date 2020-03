Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur devastator, in Turcia. Peste o mie de cladiri s-au prabușit, in urma seismului de 5,7 pe scara Richter, transmite realitatea.net.Un prim bilanț arata ca zece oameni au murit și peste o suta au fost raniți.Salvatorii cauta și la aceasta ora victime sub daramaturi.

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, provocand pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale, potrivit autoritatilor turce, informeaza agentiile de presa internationale, potrivit Agerpres.Bilantul oficial pana la acest moment indica decesul…

- Bilanțul incidentelor din Iran de la funeraliile generalului Qassem Soleimani a ajuns la 56 de morți și cel puțin 213 raniți, informeaza Sky News și Reuters, care citeaza agenția iraniana de stat IRNA, potrivit MEDIAFAX.Cele 56 de persoane au murit dupa producerea unei busculade in timpul…

- Cel putin 14 civili, inclusiv elevi, au fost ucisi intr-o explozie care a vizat sambata un autobuz, in Burkina Faso, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Atentatul a avut loc in provincia Sourou din…

- Un avion de linie cu aproximativ 100 de persoane la bord s-a rupt in doua si a distrus o casa, dupa ce s-a prabusit la puttin timp dupa decolare, vineri, de la Almaty, in Kazahstan, omorand 12 oameni, relteaza AFP potrivit news.roAeronava, un Fokker-100 apartinand companiei low-cost Bek Air,…

- Un avion de linie cu 100 de persoane la bord s-a prabusit la putin timp dupa ce a decolat, vineri, de la Almati, in Kazahstan, iar cel putin 15 persoane au murit, au anuntat autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, relateaza AFP.

- Cel putin 14 civili au fost ucisi in bombardamente efectuate de serviciile de securitate siriene in provincia Idleb, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Presedintele Iohannis: `Mai este…

- Cel putin trei persoane au murit si mii de case au ramas fara curent electric din cauza inundatiilor care au lovit incepand de vineri sud-vestul Frantei, in timp ce luni in sudul tarii sunt asteptate vanturi puternice, potrivit cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Trupul unui barbat de…