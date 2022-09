O barca s-a scufundat pe coastele tunisiene ale Mediteranei in incercarea de a transport ilegal migranți pana in Italia. Cel puțin 11 persoane au murit, in timp ce alte 12 sunt in cautare disparute, relateaza BBC.Garda de coasta din Tunisia a salvat 14 persoane dupa ce barca, care transporta 37 de migranți in Italia, s-a scufundat.Este doar cea mai recenta tragedie care are loc in Mediterana. Potrivit datelor de la Institutul pentru Migrație, 1.033 de migranți au murit s-au au disparut in Mediterana in 2022 in incercarea de a parcurge drumul periculos spre Europa.Linia de coasta din jurul regiunea…