- Ploile torentiale care au lovit vineri, 4 august, nordul si vestul Sloveniei, descrise ca fiind de proportii biblice de echipajele de salvare, au provocat moartea a cel puțin trei persoane și au intrerupt transporturile si alimentarea cu energie electrica. Autoritațile au emis ordine de evacuare pentru…

- Cel puțin 18 persoane au murit in vestul Mexicului, unde un microbuz cu pasageri a plonjat joi de pe autostrada intr-o rapa. Pasagerii erau in majoritate migranți și se indreptau spre granița cu SUA.

- Doua persoane și-au pierdut viața in capitala Chinei, Beijing, in cele mai grave inundații din ultimii ani. Marile bulevarde ale Beijingului au fost acoperite de apa care a depașit un metru. Mașinile au fost luate din loc de torenți.

- Un taifun extrem de puternic face ravagii in sud-estul Chinei, dupa ce a ucis 39 de oameni in Filipine și a lasat in urma distrugeri uriașe in Taiwan. Inundațiile au luat cu ele drumuri, iar vantul a atins viteze de 175 de kilometri/ora, digi24.ro .

- O alerta rosie de caldura puternica este in vigoare vineri in China intr-o mare parte din nordul tarii, cu temperaturi care se apropie de 40 de grade Celsius, in special in metropola Beijing, care a doborat cu o zi inainte recordul pentru cea mai calduroasa zi, informeaza AFP.

- Cel putin 31 de persoane au fost ucise intr-o explozie care a avut loc miercuri seara la un restaurant din orasul Yinchuan, in nord-vestul Chinei, a informat agentia oficiala de stiri Xinhua, preluata de AFP, transmite Agerpres.

- Cu puțin timp in urma, pe traseul R6, intre localitațile Malaiești și Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident. Din nefericire, 2 persoane au decedat și cel puțin 12 sunt traumatizate in impactul produs intre un microbuz de ruta de model Mercedes și un automobil de marca Opel. Polițiștii…

