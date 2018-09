Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise, duminica dimineata, in urma exploziei unei masini capcana la Mogadishu, potrivit unui purtator de cuvant al capitalei somaleze, Salah Hassan Omar, citat de AFP. Un...

- Pe langa cele opt persoane decedate, inca doi oameni au fost internati in spital si se afla in stare grava, a informat purtatorul de cuvant al Departamentul de Pompieri din Chicago, Larry Merrit. TRAGEDIE URIASA! Accident rutier soldat cu 15 MORTI. Guvernul a decretat o zi de DOLIU NATIONAL…

- Un incendiu care a izbucnit sambata dimineata intr-un hotel din China a facut cel putin 18 morti, potrivit unui prim bilant, a anuntat presa oficiala, transmite AFP. Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a informat agentia…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise marti in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, unde indivizi inarmati au atacat o cladire guvernamentala, dupa ce un kamikaze si-a detonat o incarcatura exploziva...

- Cel puțin șase persoane au murit pe teritoriul statului California din Statele Unite, iar alte cateva mii au fost evacuate, in urma incendiului de vegetație care inca se extinde, deși mii de pompieri incearca de o saptamana sa il stinga, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Incendiul de vegetație…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte cateva mii au fost evacuate, in urma unui incendiu de vegetatie care a afectat peste 500 de case si cladiri in nordul statului american California, relateaza site-ul ag...

- Cel putin 27 de persoane sunt date disparute si sunt presupuse decedate in urma unei alunecari de teren produsa la o mina de jad din statul Kachin situat in nordul Myanmar, informeaza miercuri DPA. Alunecarea de teren, declansata de ploile torentiale, a avut loc marti dimineata in apropierea…