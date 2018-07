Cel puţin 10 persoane au murit în cutremurul produs duminică în Indonezia Cel putin 10 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite duminica dupa un cutremur de 6,4 grade pe insula turistica Lombok in partea de sud-est a Indoneziei, potrivit autoritatilor locale, citate de France Presse si dpa.



Acest cutremur puternic a provocat scene de panica, locuitorii parasindu-si casele, iar clientii hotelurilor grabindu-se sa iasa afara. Cutremurul, al carui epicentru a fost situat la adancime mica, de sapte kilometri, a avut loc la ora locala 06:47 duminica (22:47 GMT sambata). A fost urmat de mai mult de o suta de replici, dintre care doua au avut o magnitudine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 oameni au murit si 33 au fost raniti duminica, in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4 care a lovit insula Lombok din Indonezia. Zeci de locuinte si alte cladiri au fost avariate.

- Cutremur in Bali, duminica dimineața, 29 iulie. Cel putin 10 victime au murit in urma seismului și mai mulți raniți au fost transportați de urgența la spital.Cutremurul s-a produs cu putn timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilometri…

- Un cutremur cu magnitudine 6,4 s a produs duminica in Indonezia, in apropierea insulei Bali, provocand moartea a cel putin zece persoane, potrivit Agerpres. Cutremurul s a produs cu putin timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilometri…

- Cel putin zece oameni au murit si 12 au fost raniti duminica, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,4 care a lovit insula Lombok din Indonezia, informeaza DPA din surse oficiale. Zeci de locuinte si alte cl...

- Un cutremur cu magnitudine 6,4 s-a produs duminica in Indonezia, in apropierea insulei Bali, provocand moartea a cel putin zece persoane, transmite BBC preluat de news.roCutremurul s-a produs cu putin timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…