Cel puţin 10 oameni ucişi în atacuri separate în două provincii din Afganistan Cel putin 10 oameni au fost ucisi in atacuri separate in doua provincii din Afganistan, au anuntat sambata oficiali locali citati de dpa. In capitala Kabul, indivizi necunoscuti au impuscat mortal patru politisti, un profesor universitar si un functionar guvernamental, in trei incidente separate, a indicat un purtator de cuvant al politiei. Doua dintre incidente s-au produs sambata, iar al treilea vineri seara, a mentionat politia. Astfel de asasinate "tintite" sunt in crestere la Kabul, dupa cateva saptamani de calm relativ, si vizeaza in special fortele de securitate, angajati guvernamentali,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

