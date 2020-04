Cel puţin 10 morţi în urma inundaţiilor înregistrate în Yemen Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata la Aden, in sudul Yemenului, in urma inundatiilor, a declarat miercuri o sursa din cadrul serviciilor de securitate, dupa ce guvernul a declarat capitala temporara a tarii drept zona de dezastru, informeaza DPA.



Potrivit sursei citate, autoritatile evalueaza inca amploarea pagubelor provocate de inundatii proprietatilor private si publice, din momentul in care nivelul apelor din regiune a inceput sa creasca la inceputul zilei de marti.



Marti seara, guvernul a declarat Aden zona de dezastru in urma inundatiilor.



Organizatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Altercatii violente intre grupuri rivale in Mexic au facut cel putin 19 morti in statul Chihuahua (nord), au informat sambata autoritatile locale, noteaza AFP."Procurorul general al statului, in colaborare cu biroul securitatii publice si armata mexicana, a lansat o operatiune pentru a gasi…

- Sase detinuti au murit, iar doi gardieni de inchisoare au fost luati ostatici si au fost eliberati in revolte, in Italia, declansate de masuri menite sa opreasca raspandirea noului coronavirus, intre care si o restrictionare a vizitelor la inchisori, relateaza Reuters.Guvernul italian a decis…

- Numarul deceselor provocate de inundatiile de proportii inregistrate in capitala indoneziana Jakarta si in zonele inconjuratoare a crescut miercuri la cinci, in timp ce apele au scazut in multe dintre zonele inundate, informeaza DPA. Circa 10.000 de persoane au fost stramutate dupa ce apele au inundat…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a ajuns duminica la 2.442 de morti dupa anuntul altor 97 de decese, toate, cu exceptia unuia, inregistrate in provincia Hubei (centru), epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP.Cele mai multe dintre decesele nou anuntate au fost…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite grav, in doua atacuri produse, miercuri seara, in orașul german Hanau, a informat presa locala citata de The Guardian.Poliția a confirmat ca au fost mai multe victime in urma incidentului produs, miercuri seara, in orașul Hanau situat…

- Inundatiile devastatoare si alunecarile de teren au provocat moartea a cel putin 56 de persoane in sud-estul Braziliei, potrivit unui nou bilant publicat marti de agentia nationala de presa Agencia Brasil, relateaza dpa. In statul Minas Gerais si-au pierdut viata 47 de persoane, in timp ce in statul…

- Cel puțin 54 de persoane au murit și peste 30.000 de oameni au fost evacuați, iar peste 18 persoane au fost date disparute in urma inundațiilor care au afectat sud-estul Braziliei, potrivit publicației Global News.

- Cel putin doua persoane au murit, iar mai multe altele au fost ranite, cel mai probabil angajati ai intreprinderii, in puternica explozie intr-un depozit industrial texan la Houston, vineri, soldata cu pagube importante, relateaza AFP, citata de news.ro.”Avem cel putin doi morti confirmati”,…