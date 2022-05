Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni și jumatate de la declanșarea invaziei in Ucraina, forțele militare ruse continua ofensiva ucigașa in estul și sudul acestei țari. Marți, surse jurnalistice din zonele afectate anunțau o intensificare a atacurilor rușilor in zonele amintite. Rușii pregatesc operațiuni ofensive in regiunile…

- Saizeci de persoane au fost ucise sambata in bombardamentul unei scoli din regiunea Lugansk din estul Ucrainei, a declarat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, scrie AFP. "Chiar ieri, in satul Bilogorivka, in regiunea Lugansk, o bomba ruseasca a ucis 60 de civili", a afirmat Volodimir…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cel putin 100 au fost ranite vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete…

- Lovituri aeriene au fost inregistrate in noaptea de duminica de luni, 21 martie, in cartierele Podilskii și Sviatoșinskii din Kiev. Un mall, mai multe case, doua școli și doua gradinițe au fost avariate. Sunt cel puțin patru morți, șase persoane au fost ranite și 200 evacuate, a anunțat primarul Vitali…

- Lupte grele se duc in continuare in jurul orasului Severodonetk din regiunea Lugansk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, informeaza miercuri dpa. Unitati ale autoproclamatei Republicii Populare Lugansk, sustinuta de Rusia, lupta in zone din nordul si estul acestui oras, a anuntat miercuri dimineata…

- Cel putin zece persoane au fost ucise marti, in tiruri ruse vizand orasul Severodonetk, in estul Ucrainei, anunta miercuri, intr-un comunicat postat pe Telegram, un reprezentant al regiunii administrative Lugansk, potrivit AFP.

- Orașele din prima linie Harkov, Sumy și Mariupol inca rezista impotriva invaziei ruse. Harkovul a fost supus unui atac deosebit de puternic, mai ales in ultimele ore, pe fondul unor informații potrivit carora parașutiștii se lupta in prezent cu soldații ucraineni la un spital militar regional, informeaza…

- Doi raniți și alte persoane sunt in stare de soc in urma unui atac asupra unei gradinite din regiunea ucraineana Lugansk, anunta autoritatile de la Kiev, atribuind atacul insurgentilor separatisti prorusi, in timp ce rebelii acuza Ucraina de incalcarea armistitiului.