- Numarul persoanelor decedate in urma seismului produs la inceputul acestei luni in zona insulei Lombok din Indonezia a urcat la 460, in timp ce estimarile arata ca pagubele materiale in urma dezastrului ar putea depasi 500 de milioane de dolari, a anuntat miercuri Agentia pentru gestionarea dezastrelor…

- Un nou seism, ce a avut magnitudinea de 5,9 grade, s-a produs joi pe insula indoneziana Lombok, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), la patru zile dupa un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9, care a facut cel putin 164 de victime, potrivit autoritatilor locale,…

- Purtatorul de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor, Sutopo Purwo Nurgroho, a declarat ca aproape 1.500 de persoane au fost ranite in urma cutremurului. "Estimam ca bilantul de 131 (de morti) va creste", a precizat acesta. Bilantul precedent indica 105 persoane decedate in urma…

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 37 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali, relateaza AFP.

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali, relateaza AFP.

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica Insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali. Autoritatile au lansat o alerta de tsunami si au recomandat…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

