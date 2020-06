Stiri pe aceeasi tema

- Anularea planurilor de crestere in cazul multor companii duce in perioada imediat urmatoare la restructurari, pe masura ce fiecare va incerca sa reduca pe cat posibil costurile, noteaza Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.Scaderea economica alaturi de contractarea planurilor de afaceri vor…

- „Sunt corporatii care dau afara 20% din personal pentru ca au realizat ca pot avea aceeasi productivitate, dar cu oameni mai putini si au ajuns inclusiv sa lucreze in trei ture, de la 8 la 16, de la 10 la 18 si de la 12 la 20, pen­tru a nu supraaglomera birourile. In plus, noile proiecte care ar…

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare, considera…

- „Circa 10% dintre bulgari susțin ca deja nu se mai pot susține financiar, dupa o luna de stare din urgența. Alți 20% cred ca ar mai avea bani pentru cel mult o saptamana, iar 19,8% – pentru mai bine de jumatate de an, dupa cum arata datele unui studiu al Agenției pentru sondaje sociologice și de piața…

- Criza COVID-19 a marit cheltuielile si a scazut veniturile pentru bugetul de stat, asa ca nevoie de finantare pot fi acoperite prin imprumuturi de cel putin 26 miliarde de euro, scrie Ziarul Financiar, anunța MEDIAFAX.Ministerul Finantelor a imprumutat in primele luni ale anului 4,9 miliarde…

- Primarul din New York City, Bill de Blasio, a declarat joi ca, potrivit estimarilor preliminare, cel putin o jumatate de milion de new-yorkezi si-au pierdut sau isi vor pierde locurile de munca din cauza pandemiei de coronavirus, care a obligat autoritatile sa impuna oprirea activitatilor economice…

- Primarul din New York City, Bill de Blasio, a declarat joi ca, potrivit estimarilor preliminare, cel putin o jumatate de milion de new-yorkezi si-au pierdut sau isi vor pierde locurile de munca din cauza pandemiei de coronavirus, care a obligat autoritatile sa impuna oprirea activitatilor economice…

- Analiza: Jumatate de milion de salariati din Romania vor lucra de acasa cel putin doua luni Aproximativ 500.000 de salariati din Romania care activeaza in domenii precum IT, telecomunicatii, servicii de externalizare, consultanta sau servicii financiare vor lucra cu precadere de acasa pentru o perioada…