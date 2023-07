Stiri pe aceeasi tema

- Un pod la care se efectuau lucrari de constructie s-a prabusit partial duminica la Patras, in vestul Greciei, au informat serviciile de pompieri si politie, anuntand ca exista persoane prinse sub daramaturi si raniti, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Un pod aflat in construcție s-a prabușit in Grecia: Cel puțin doua persoane au muritUn pod la care se efectuau lucrari de constructie s-a prabusit partial duminica la Patras, in vestul Greciei, au informat serviciile de pompieri si politie, anuntand ca exista persoane prinse sub daramaturi si raniti,…

- 'Exista persoane prinse sub daramaturi, dar nu cunoastem numarul lor', a declarat un purtator de cuvant al pompierilor, iar cel al politiei a precizat, cateva minute mai tarziu, ca exista persoane 'ranite'.Potrivit agentiei elene ANA, o ampla operatiune de salvare este in curs, dupa ce la locul accidentului…

- Schimbarile climatice favorizeaza incendiile de vegetație, care, dincolo de efectele sociale și economice directe, cresc riscul deșertificarii, al eroziunii și accelereaza suplimentar creșterea temperaturii - un cerc vicios, a carui viteza este in continua creștere, a spus un profesor de la Universitatea…

- Atena ar fi ignorat o oferta a Agentiei europene pentru politia de frontiera si garda de coasta (Frontex) de asistenta aeriana inainte de scufundarea ambarcatiunii cu migranti, soldata cu cel putin 82 de morti si sute de disparuti in largul Greciei, spun surse citate de AFP.

- O cladire de 13 etaje s-a prabușit luni in orașul Alexandria din Egipt. Potrivit primelor informații, cel puțin patru oameni au fost raniți, iar alții au ramas prinși sub daramaturi. Salvatorii intervin pentru a indeparta molozul și pentru a cauta supraviețuitori.

- Un atac informatic care a vizat marti Ministerul grec al Educatiei a dat peste cap desfasurarea examenelor scolare de sfarsit de an in toata tara, relateaza dpa. Examenele ultimelor trei clase de liceu nu s-au putut tine intrucat nu s-a putut face transferul subiectelor din baza de date centrala, a…

- Emisiunea speciala de televiziune „Constructia prosperitatii comune” privind „Ziua Limbii Chineze in Organizația Națiunilor Unite și a treia ediție a Festivalului de film in limba chineza” a fost lansata pe 29 aprilie in Atena, capitala Greciei. La eveniment au paricipat peste 60 de oficiali si savanti…