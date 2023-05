Angajatii din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de subordonare si de finantare, pot exercita concomitent cel mult doua mandate de membru al consiliului de administratie si/ sau de membru al consiliului de supraveghere in intreprinderi publice. Acest lucru va fi posibil doar dupa ce ordonanta de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare va intra in vigoare. La 30 de zile de la intrare in vigoare a legii, persoanele numite ca membri in mai mult de doua consilii de administratie si/sau de supraveghere la intreprinderile publice isi vor exercita optiunea. Totodata,…