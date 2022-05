Stiri pe aceeasi tema

- ”Antreprenorul este un erau pozitiv sau negativ. E un erou negativ daca o tine pe mama zece ani pe salariul minim pe economie, si nu ii creste salariul decat atunci cand creste salariul minim de la stat. Caz concret, in industria confectiilor, pentru zeci, sute de mii de femei, in aceasta tara”, a spus…

- Incepand cu 20 mai 2022 a intrat in vigoare Legea nr. 135 din 13 mai 2022, care prevede o serie de facilitați fiscale pentru persoane fizice și angajatori, persoane juridice. Astfel, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile…

- IN VIZOR… Inspectorii ANAF vor demara controale la companii din toate domeniile de activitate. Verificarile vor viza mai ales societațile care platesc salarii subdeclarate fața de media pe ramura, au un procent semnificativ de angajați cu salariul minim pe economie, au o cifra de afaceri mare, dar un…

- „Crearea de noi locuri de munca reprezinta un element central al agendei Guvernului, tema despre care am discutat in toate consultarile noastre, si avem nevoie ca salariatii romani sa depaseasca acel prag deja foarte obisnuit de salariu minim. Nu putem sa mergem la infinit cu salariul minim. E o masura…

- PSD propune salariul minim in Agricultura și industria alimentara de minim 3.000 de lei brut, dupa modelul din sectorul Construcțiilor. ”PSD a propus in Coaliție adoptarea modelului de salarizare din Construcții și in domeniul Agriculturii și industriei alimentare, care implica o creștere a salariilor…

- Numarul salariaților vranceni a ramas constant in ultimii ani deși criza economica cauzata de pandemia de Covid a creat probleme in mediul de afaceri din județ. La nivelul județului sunt peste 56 mii de salariați care lucreaza in mediul privat, iar circa trei sferturi dintre aceștia au contracte pentru…

- Circa 75% dintre contractele de munca inregistrate la nivelul judetului Vrancea sunt incheiate cu salariul minim pe economie, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vrancea, potrivit Agerpres."Circa 75 % din contractele individuale de munca din Vrancea declarate in REVISAL…

