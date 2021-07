Stiri pe aceeasi tema

- O bucata din cel mai vechi meteorit din Sistemul Solar, un esantion extras din cel mai adanc foraj de pe pamant si cea mai noua roca, un amestec de plastic si bazalt, care a fost gasita de capitanul de vas Charles Moore in Hawaii.Expozitia, vor fi admirate in expozitia „Moon Impact - a geological…

- Fostul international Gheorghe Popescu, prezent luni seara la partida Franta - Elvetia din optimile de finala ale EURO 2020, a notat, intr-o postare pe un site de socializare, ca a trait "un meci de neuitat" si "o atmosfera de vis" pe Arena Nationala din Bucuresti. "Un meci de neuitat, o atmosfera…

- ​Ministrul Sportului din Franta, Roxana Maracineanu, a declarat, luni, într-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca nu si-a schimbat parerea în cazul arbitrului român Sebastian Coltescu, acuzat ca a proferat un termen rasist în timpul meciului din Liga Campionilor dintre…

- Acum 5 ani, la Campionatul European din Franța, atat gazdele de atunci cat și Elveția intalneau, in grupa A, Romania. Acum, 18 jucatori din cele doua loturi de atunci, 8 francezi și 10 elvețieni, au venit in Romania pentru meciul direct din „optimi”. Franța și Elveția joaca maine pentru un loc in „sferturile”…

- Cine vine din Regatul Unit in Romania trebuie sa stea in carantina. Este singurul stat din Europa ramas pe lista roșie pentru Romania, din cauza raspandiriiașa-numitei tulpini indiene. Lista țarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata de autoritați. 21 de tari sunt acum pe lista rosie, intre care…

- Chitaristul american Steve Vai, multiplu laureat Grammy, va participa la cea de-a sasea editie a conferintei Mastering the Music Business, primul si cel mai mare eveniment profesional organizat in Romania pe teme de industrie muzicala, programat sa aiba loc in perioada 31 august - 2 septembrie 2021,…

- Dinu Zamfirescu: Era ca și cum ai vinde niște vite. De fapt, omul era coborat la nivelul de vita. Pentru ca omul nu reprezenta nimic in ochii regimului, era o unealta.Originea lui Zamfirescu nu era deloc pe placul regimului. Nepot al lui Pavel Zamfirescu, aghiotantul lui Carol I și stranepotul lui I.C.…

- Muzeul Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» in parteneriat cu Filiala Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania organizeaza expoziția temporara ARTIȘTI ȘI TOPOSURI. Un compendiu de istorie culturala in imagini a Centrului Artistic Baia Mare, curator dr. Tiberiu Alexa, curator asociat…