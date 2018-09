Stiri pe aceeasi tema

- In Pestera Blombos din Africa de Sud a fost gasita cea mai veche inscriptie abstracta pe suprafata unei roci dintr-un strat arheologic cu varsta de 73.000 de ani. „Opera” este cu 30.000 de ani mai veche decat desenele abstracte si figurative...

- OMV Petrom a inceput producția la o noua sonda offshore LVO7, forata pe zacamantul Lebada Vest. LVO7 este prima sonda multilaterala forata in Romania. Lucrarile de foraj au demarat in februarie, in cadrul campaniei offshore anunțata in septembrie 2017. ”Forajul multilateral este o noua tehnologie care…

- Paul Dorneanu, coordonator Waze Romania, a declarat pentru Digi24 ca eroarea a aparut dupa ce editorii harții au inceput un proces de implementare a rovinietei in Romania, un sistem de restricții ce urmeaza sa intre in vigoare in lunile urmatoare. Acesta a adaugat ca in acest moment se lucreza impreuna…

- O echipa de arheologi greci a descoperit, intr-un monument funerar roman din insula Sikinos, mormantul aproape intact al unei femei de vita nobila, ingropata cu bijuteriile sale din aur, in urma cu 1.800 de...

- O echipa de arheologi greci a descoperit, intr-un monument funerar roman din insula Sikinos, mormantul aproape intact al unei femei de vita nobila, ingropata cu bijuteriile sale din aur, in urma cu 1.800 de ani, potrivit Reuters.

- Așa-numitul Stonehenge german se afla in padurile din apropierea raului Elba, satul Pommelte, Germania. Situl de 4.300 de ani, construit in epoca tarzie a neoliticului sau in epoca timpurie a bronzului, mai este numit "Woodhenge", asta deoarece a fost realizat din 1.200 de bușteni de salcam. Locul a…

- Desi anul acesta au fost introduse pe trasee cateva tramvaie second hand, aduse din alte tari, mai moderne si mai noi, exista in continuare pe sine adevarate epave. Un exemplu este unul dintre tramvaiele de pe traseul 3, care leaga gara de cartierul Dancu, mai exact tramvaiul cu numarul IS 1659. Din…

- Publicația satirica din Franța i-a infuriat la maximum pe romanii din strainatate, dupa ce a publicat caricatura Simonei Halep cu trofeul Roland Garros in brațe și strigand „Fier vechi! Fier vechi!”