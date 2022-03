Cel mai vechi cazino din Romania, vechi de aproape 130 de ani, este scos la vanzare pe site-ul unei agenții imobiliare specializate in proprietați istorice și de lux. Cel mai vechi cazino din Romania, vechi de aproape 130 de ani, este scos la vanzare pe site-ul unei agenții imobiliare specializate in proprietați istorice și de lux. Care este prețul de vanzare pentru cel mai vechi cazino din Romania? Primul cazino din Romania, printre primele din Europa „Noul Casin, un adevarat monument de arta” Cazinoul e cladirea in care pulseaza mai mult viața stațiunii de dimineața și pana noaptea tarziu Dupa…