Cel mai vechi Aston Martin din lume va fi expus public la 100 de ani de la debut

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți copii pasionați de automobilism viseaza la o replica in miniatura a mașinilor exotice pe care le vad in reviste, sau poate chiar in garajul parinților. Cei de la Porsche s-au gandit la aceasta situație și, in 1983, au produs o replica pentru copii a modelului 911 Cabriolet. Denumit Porsche 911…

- Un sofer inconstient a luat mai multi copii de la o scoala din comuna Zvoristea, judetul Suceava, pentru a-i transporta acasa. Nu toti au avut loc insa in masina. Patru dintre ei s-au catarat pur si simplu pe autoturism.

- Volvo Cars vrea sa devina lider pe piața de mașini electrice premium in creștere rapida și intenționeaza sa devina o companie complet electrica pana in 2030. Pana atunci, compania intenționeaza sa vanda doar mașini complet electrice și sa elimine treptat orice mașina din portofoliul sau global cu un…

- Un tablou al pictorului Vincent Van Gogh va fi expus pentru prima data in public, inainte de a fi scos la licitație in luna martie. Timp de mai bine de un secol, tabloul a facut parte din colecția privata a unei familii franceze.

- O pictura cu o scena stradala din Paris a artistului olandez Vincent Van Gogh urmeaza sa fie prezentata in public pentru prima data, dupa ce s-a aflat mai mult de un secol in colectia privata a unei familii franceze, relateaza miercuri dpa. Tabloul, pictat de Van Gogh in 1887 in timp ce se afla cu fratele…

- Polițiștii locali din Braila au confiscat o mașina și o caruța din care s-au aruncat gunoaie pe domeniul public. In plus, proprietarii au fost amendați cu 30.000 de lei fiecare. Masura a fost luata la solicitarea Primariei Braila care vrea sa-i impiedice pe localnici sa arunce gunoiul la intamplare.…

- Un targujian a fost arestat pentru o perioada de 29 de zile pentru comiterea infractiunii de furt calificat, dupa ce politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Tg-Jiu au probat faptul ca acesta a sustras un autotur...

- Respectiv vechiul motor 1.6 TDI de 115 CP a iesit din productie pentru ca nu face fata emisiilor de noxe, insa VAG a decis sa-l inlocuiasca pe acesta cu un diesel de generatie veche. Este vorba de gama 2.0 TDI care are acum doar 115 CP si un cuplu de 300 Nm. Masina este echipata standard…