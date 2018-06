Cel mai varstnic urangutan de Sumatra din lume, o femela care a dat nastere la 11 pui si are alti 54 de urmasi raspanditi in toate colturile mapamondului, a decedat la varsta de 62 de ani intr-o gradina zoologica din Australia, a anuntat marti institutia, potrivit AFP. Puan, care semnifica ''doamna'' in indoneziana, a murit luni la gradina zoologica din Perth unde traia din 1968, cand a fost daruita institutiei de autoritatile din Malaezia. ''A fost foarte importanta pentru animalele de la gradina zoologica din Perth si pentru supravietuirea speciei din care face parte'',…