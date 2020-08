Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 48 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 63 de cazuri noi de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 1 an și 5 luni și 101 ani. Duminica a fost raportat și un deces. DSP Buzau a anunțat, duminica, 26 de cazuri noi de persoane…

- Inca 31 de cazuri noi in județ de infecție cu coronavirus a anunțat duminica Direcția de Sanatate Buzau. Aproape jumatate – 13- au fost depistate in laboratoare private. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 3 și 75 de ani și au fost internați la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, la Spitalul…

- „Astazi, 25 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: ➢ Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1125; ➢ Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 647; ➢ Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 17 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 912;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 550;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 15 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 859;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 544;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 8 cazuri de infectare cu COVID-19 (2 dintre pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 17 și 85 de ani, 4 sunt femei…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 28 cazuri de infectare cu COVID-19 (4 dintre pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 4 luni și 80 de ani, 19 sunt…