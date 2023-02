Stiri pe aceeasi tema

- Un caine din Portugalia, in varsta de 30 de ani, a fost desemnat de Guinness World Records drept cel mai batran caine din lume, depașind un record care a rezistat aproape un secol, relateaza BBC News, citat de Digi24. Bobi este un Rafeiro do Alentejo de rasa pura – o rasa care are o speranța medie de…

- Spike, un chihuahua in varsta de 23 de ani din Ohio, a fost numit cel mai batran caine in viața din lume de catre Guinness World Records (GWR), relateaza CNN . Nascut in noiembrie 1999, Spike a obținut dreptul de lauda canina la 7 decembrie 2022, cu un certificat care dovedește ca avea „cel puțin 23…

- Un tanar de 20 de ani din județul Suceava, care a amenințat ca se sinucide dupa o serie de neințelegeri cu iubita lui, a fost salvat de Coh, un caine polițist. Tanarul a fost gasit intr-un grajd inconștient și cu degeraturi.

- Familia regala din Qatar - Casa Thani, condusa de Tamim bin Hamad Al Thani, este una dintre cele mai bogate dinastii supraviețuitoare din lume, cu o avere de 335 de miliarde de dolari, marturie fiind și stilul de viața foarte extravagant pe care il duce.

- Proprietarul lui Gino, Alex Wolf, in varsta de 40 de ani, a declarat ca l-a adoptat pe cațel impreuna cu colegii sai de camera de la facultate pe cand acesta avea doar 2 ani de la adapostul de la un adapost de animale din Colorado. Acest lucru s-a intamplat in 2002."A fost alaturi la fiecare pas", a…

- Americanul Darrell Brooks, in varsta de 40 de ani, care a ucis sase persoane intrand cu masina intr-o parada de Craciun, in Statele Unite, in 2021, a fost condamnat la inchisoare pe viata, fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat, relateaza AFP. Darrell Brooks a fost gasit vinovat, in octombrie,…

- Primaria Constanta anunta ca se continua demersurile pentru gasirea unor familii adoptive pentru cainii comunitari gazduiti de Adapostul public de animale abandonate Constanta."Adoptia este gratuita si reprezinta un gest nobil. Cainii fac parte din viata noastra si constitue o responsabilitate comuna,…