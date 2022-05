Stiri pe aceeasi tema

- Postul de știri rus TsargradTV, fidel președintelui Vladimir Putin, a anunțat ca Marea Britanie este in pragul canibalismului din cauza crizei alimentare cauzate de sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina.

- Schimbare de poziție in Germania: la inceputul lui aprilie, 55% din cetațeni susțineau livrarea de tancuri Ucrainei. In prezent, sprijinul s-a redus semnificativ. La fel a scazut susținerea pentru cancelarul Olaf Scholz, potrivit Deutsche Welle . Zilele acestea guvernul german și-a modificat poziția…

- Vera Brejneva, o fosta membra a celebrei formații VIA Gra, a plecat ca voluntar sa-i ajute pe ucrainenii care au cautat refugiu din calea razboiului in Polonia. Gestul cantareței a atras insa critici din partea unor fani ruși, care au numit-o ”mincinoasa și corupta”, intrucat a lucrat in Rusia mulți…

- Zilele astea urmeaza sa ajunga in Sinaia, perla Vaii Prahovei, o suta de refugiați din Ucraina. Cei mai mulți, dupa tipicul acestui razboi, sunt copii și femei. Autoritațile orașului s-au pus pe pregatit spațiile de cazare. In ajutorul lor a sarit o delegație din orașul cu care Sinaia e infrațita, Cascais…

- Oficialii din Belarus a anuntat sambata ca desfasoara cinci unitati de lupta la frontiera sudica pentru a preveni intrarea in tara a unor „formatiuni nationaliste armate” din Ucraina, relateaza dpa. „Miscarile de trupe nu sunt in niciun fel legate de orice pregatiri, ca sa nu mai vorbim de vreo participare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca nu crede ca poate fi negociata o ''solutie reala'' intre Moscova si Kiev pentru a pune capat conflictului din Ucraina ''in zilele si saptamanile urmatoare'', ceea ce inseamna ca razboiul ''va continua'', relateaza agerpres.ro.

- Un baiat de 11 ani din Zaporizhzia mers singur din Ucraina in Slovacia, avand la el doar un pașaport, o plasa de plastic si un numar de telefon scris cu pixul pe mana, anunta Ministerul slovac de Interne.

- Inainte de a fi ales președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski era unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din țara sa. Prin prisma meseriei pe care a avut-o, Zelenski l-a cunoscut inclusiv pe Vladimir Putin. In urma cu mai bine de doua decenii, cei doi s-au intalnit in cadrul unui spectacol la care…