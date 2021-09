Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, este ingrijorat de impactul preluarii producatorului de cipuri ARM de catre Nvidia asupra concurentei, au declarat mai multe surse citate de publicatia Telegraph, transmite Reuters. Gigantul de comert electronic Amazon.com si producatorul de smartphone-uri Samsung…

- O companie americana iși va recompensa angajații cu 1.000 de dolari daca se vaccineaza anti-coronavirus. Conform BBC, oferta companiei Vanguard, una dintre cele mai mari companii de investiții din lume, este valabila pana in luna octombrie. Vor fi recompensați și angajații care s-au vaccinat in trecut.…

- Una dintre cele mai mari companii de investiții din lume, le va oferi angajaților sai din SUA câte 1.000 de dolari daca se vaccineza împotriva Covid-19, potrivit jurnal.md. Oferta data este valabila pana in luna octombrie, de asemenea vor fi recompensați și angajații care s-au…

- Una dintre cele mai interesante discuții din ultima vreme din lumea tehnologiei ii are ca protagoniști pe Elon Musk și pe Tim Cook, CEO Apple. Deși nimeni nu știe daca exista vreun sambure de adevar care sa alimenteze scandalul, conform unei noi carți lansate de Tim Higgins, jurnalist la Wall Street…

- Nasdaq și S&P 500 au atins noi maxime luni beneficiind de creșterea giganților tehnologici americani, în special a Facebook, care a câștigat o batalie juridica majora și a depașit 1.000 miliarde de dolari în capitalizare, potrivit AFP.Nasdaq a crescut cu 0,98%, pâna…

- Indicii Nasdaq și S&P 500 au încheiat sesiunea de luni de pe Wall Street la noi recorduri, stimulați de acțiunile pe tehnologie, pe o piața care se pregatște pentru o întâlnire a Bancii Centrale a SUA, potrivit AFP.Nasdaq a crescut cu 0,74% pâna la 14.174,14 puncte,…

- Cei mai bogați americani, printre care și miliardarii Jeff Bezos și Elon Musk, nu au platit sau au virat sume foarte mici din impozitele pe venit pe care le datorau statului, arata documente de la Fisc obținute de presa din Statele Unite. ProPublica – o organizație non-profit care face investigații…

- Anuntul ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin).