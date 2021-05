Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Sri Lanka care muncește in Romania, s-a vaccinat la un centru din orașul Roman. La final, asiaticul a trimis un mesaj pe pagina de Facebook RO Vaccinare: Bravo Romania, trebuie sa eliminam COVID 19, arata Mediafax. Reprezentanții autoritaților au anunțat ca Amila Nayanatharu De…

- Cel mai tanar roman care s-a vaccinat impotriva noului coronavirus este un adolescent de 16 ani care are domiciliul in Bucuresti si a primit vaccinul, sambata seara, la un centru din judetul Prahova. Victor Gabriel Antonescu, care in urma cu trei zile a implinit 16 ani, sufera de o boala cronica si…

- Printr-o postare facuta pe pagina sa oficiala de Facebook in data de 25 februarie 2021, prefectul județului Mureș, Mara Toganel, face un anunț cu privire la problema ursului care apare regulat pe strazile Negoiului și Posada din Targu Mureș. Prefectul afirma ca a adus in dezbatere situația in cadrul…