Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 14 ani, care locuia la sud de Porto, in Portugalia, se crede ca este cel mai tanar european mort din cauza coronavirus. Acesta suferea de psoriazis, dar nu avea boli cu impact major. Baiatul a murit...

- Veșile triste continua sa apara! Un baiat in varsta de 14 ani din Portugalia a fost rapus de catre noul coronavirus. In momentul de fața, adolescentul este cel mai tanar caz european ucis de COVID-19!

- Tanarul din localitatea portugheza Ovar a murit duminica dimineata la spitalul din Santa Maria da Feira, unde a fost transportat de urgenta. Potrivit medicilor, adolescentul avea psoriazis, insa nu avea alte boli grave, relateaza Daily Mail. Decesul acestuia survine dupa ce Julie Alliot, o…

- Albania a trimis sambata 30 de medici si infirmiere in Italia, tara europeana cea mai afectata de epidemia de Covid-19, unde traieste o importanta comunitate albaneza, scrie AFP, conform news.ro.Echipa medicala a fost insotita la aeroportul din Tirana de premierul albanez Edi Rama, care a…

- Vaduva fostului dictator albanez Enver Hoxha, Nexhmije, a decedat miercuri la varsta de 99 de ani, la 35 de ani dupa decesul sotului sau care a condus Albania timp de peste 40 de ani cu o mana de fier, informeaza AFP potrivit Agerpres. Decesul lui Nexhmije Hoxha, in apartamentul sau modest de la…

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…

- Alerta in Italia, din cauza epidemiei de coronavirus. Un italian de 77 de ani a murit vineri, fiind primul caz de deces cauzat de noul virus din China care se inregistreaza in Europa, in cazul unui cetațean european. Franța raportase anterior un prim deces din cauza coronavirusului, dar era vorba despre…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a murit la mai bine de șase luni de zile dupa ce a suferit un grav accident de munca, cazand de la etajul V al unui bloc aflat in construcție. Acum doua zile, Poliția municipiului Suceava a fost sesizata de Spitalul Județean Suceava cu privire la faptul ca un tanar ...