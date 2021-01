Cel mai sumbru bilanț al deceselor din SUA de la începutul crizei sanitare Statele Unite ale Americii (SUA) a raportat cel mai sumbru bilanț al victimelor epidemiei de coronavirus. In dar o singura zi au fost inregistrate 4.000 de decese asociate Covid-19. Pana la data de 22 septembrie 2020, in SUA au murit 200.000 de persoane infectate cu coronavirus. Momentul a fost marcat prin infigerea a 200.000 de mici steaguri la Washington. De la sfarșitul lunii septembrie și pana in prezent SUA a mai raportat inca 100.000 de decese. Marți a fost atins un nou record negativ al cazurilor de decese in randul pacienților infectați. Au fost raportate aproape 4.000 de victime intr-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

