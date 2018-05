Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat o licitatie privind modernizarea celui mai frumos drum din Romania, lucrare necesara pentru mentinerea acestuia deschis tot anul.

- Traficul pe autostrada București-Pitești, ingreunat din cauza unui accident in lanț. Doua camioane și o mașina s-au ciocnit la kilometrul 36 al autostrazii A1, pe sensul spre Capitala. Se circula cu dificultate, luni dimineața, pe autostrada A1 București-Pit4ești, dupa ce doua autotrenuri și un autoturism…

- Pentru primul meci din intalnirea de FedCup dintre Romania si Elvetia a fost pusa la cale o surpriza de catre Primaria Cluj-Napoca si FR Tenis, care au anuntat, miercuri seara, ca fanii sunt asteptati, sambata, cu 45 de minute mai devreme la BT Arena pentru a putea fi implinita, potrivit news.ro. Potrivit…

- Cea mai inalta sosea din Romania, Transalpina, este acoperita de zapada. Salvamontiștii au constatat ieri ca, in zona Pasul Urdele, zapada are trei metri, ajungand pana la indicatorul de la limita județului Gorj. Reprezentanții Secției Drumuri Naționale Targu-Jiu au anunțat ca in unele locuri…

- Transalpina, cea mai inalta sosea din Romania, ramane inchisa si in luna aprilie. La granita cu judetul Gorj, zapada are trei metri, iar in zona Pasul Urdele, chiar zece metri. Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, drumarii nu pot interveni cu utilajele. Circulatia rutiera pe Drumul National…

- Ultimele zile de ninsori a facut ca in Transalpina stratul de zapada sa fie de 6-7 metri, in unele parti chiar de 10 metri, informeaza Romania TV. Citeste si Nameti de 15 metri pe Transalpina Jandarmi montani si salvamontistii sunt prezenti in zona pentru eventuale probleme care pot…

- In topul cauzelor care influenteaza negativ siguranta rutiera, alaturi de nerespectarea regulilor de circulatie si efectuarea de manevre riscante, se regaseste starea drumurilor, arata un sondaj efectuat de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania - UNSAR. …

- Cum se pierd banii europeni la Cluj. Fonduri de mediu de 3,5 miliarde de euro, ignorate Intr-un sfert de secol, Clujul a reușit sa concretizeze un singur proiect dintr-un program european cu alocari de 3,5 miliarde de euro, destinat mediului: s-au amenajat o punte și niște foișoare la Sic. Coordonatorii…