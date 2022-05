Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este testul de inteligența pe care puțini oameni reușesc sa il rezolve. Testele de inteligența sunt tot mai prezente in online, iar acesta este unul dintre cele care pune cele mai mari probleme celor care se inhama sa il rezolve. Așadar, care este urmatorul numar in serie? Cel mai greu test de…

- Encorsa, integrator de servicii de transformare digitala prin tehnologii de hiper-automatizare de tip low-code și no-code, Robotic Process Automation și inteligența artificiala, a finalizat implementarea unui asistent digital pentru Electrica Furnizare. Soluția bazata pe inteligența artificiala are…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alex Bodi a marturisit cum a reușit sa stea alaturi de cercurile selecte din Africa de Sud. La ce eveniment a participat celebrul afacerist, dar și cu ce parere a ramas dupa discuțiile purtate. Ce a dezvaluit acesta.

- Rusia a inceput razboiul in Ucraina pe 24 februarie. Aceea a fost data in care Gennadiy Orbu (51 de ani), fost internațional ucrainean, și-a luat familia și s-a adapostit in subsolul unui bloc din Mariupol, alaturi de alte 200 de persoane.

- Majoritatea omenilor sunt curioși sa se evalueze din mai multe puncte de vedere, mai cu seama cand vine vorba despre inteligența lor. Recent, a aparut pe rețelele de socializare un test care ii pune pe cei mai mulți in incurcatura așa cum nu ar fi crezut. Acesta a reușit sa creeze o controversa mare…

- Ești curios cat de inteligent ești? Ei bine, acest test iți va da raspunsul. Este cel mai scurt test de inteligența și vei fi nevoit sa raspunzi la doar trei intrebari. Iata care sunt acelea!

- Intrebarile au fost realizate in 2005 de catre psihologul Shane Frederick si testeaza abilitatea persoanelor de a raspunde rational. Conform IFL Science, din punct de vedere psihologic testul reflecta modul in care persoanele pot ignora intuitia pentru a gandi analitic. Pentru obtinerea unui scor ridicat…

- Intrebarile au fost realizate in 2005 de catre psihologul Shane Frederick si testeaza abilitatea persoanelor de a raspunde rational. Conform IFL Science, din punct de vedere psihologic testul reflecta modul in care persoanele pot ignora intuitia pentru a gandi analitic. Pentru obtinerea unui scor ridicat…