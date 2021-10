Cel mai scump stat european permite cultivarea canabisului pentru uz personal Canabisul poate fi cultivat la scara redusa si pentru uz personal in Luxemburg ca urmare a unui pachet de masuri adoptat de guvernul national in vederea combaterii criminalitatii asociate drogurilor, informeaza DPA vineri, potrivit Agerpres. Conform pachetului prezentat vineri, pana la patru plante de canabis vor fi permise acasa si per gospodarie.

Cu toate acestea, atat detinerea cat si consumul de canabis in public raman interzise.



Coalitia de guvernare din Luxemburg urmareste de mai mult timp legalizarea cultivarii, vanzarii si consumului de canabis.



