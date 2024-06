Cel mai scump cal de curse din România: câștigurile derizorii în capitala hipismului din țară! Intr-o țara unde tradiția nobilului sport al echitației nu a fost conservata la nivelul altor națiuni, valoarea unui cal de curse este reflectata prin competițiile caștigate și interesul publicului spectatator. La noi, premiile trag in jos prețul cailor de curse. Insa, daca ne uitam la comparații internaționale, diferențele sunt uluitoare. In timp ce armasarul american Fusashi Pegasus, cel mai scump cal de concurs din lume, a fost evaluat la incredibila suma de 60 de milioane de dolari, in Romania, cel mai valoros cal poate atinge doar pragul de 80.000 de euro. De peste șase decenii, Hipodromul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

