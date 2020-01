Cel mai scump apartament deținut de Cristiano Ronaldo în Portugalia este mai ieftin decât cel mai scump apartament vândut în România Cristiano și-a cumparat cel mai scump apartament din Portugalia, 7,2 milioane de euro, doar ca la București s-a vandut unul mult mai valoros, cu 8,1 milioane de euro.De curand starul echipei naționale a Portugaliei și-a achiziționat un apartament de 287 de metri patrați in Lisabona. Nu s-a uitat absolut deloc la bani și a scos din conturi 7,2 milioane de euro. Un record pentru Portugalia, conform presei de specialitate din zona.Imagine din interiorul apartamentului deținut de Cristiano Ronaldo in Lisabona.Este vorba de un penthouse duplex situat la etajul al 13-lea al unui complex ultramodern,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele detalii al proiectului au fost dezvaluite de catre șeful comitetului executiv regional din Sverdlovsk, Jana Riabțeva a declarat ca proiectul a fost aprobat de Archimandrite Iliy care este considerat mentorul spiritual al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii, Kiril. Conform…

- Superstarul Cristiano Ronaldo a batut recordul pe piața imobiliara din Portugalia, țara sa natala.Atacantul a cumparat un apartament de 287 de metri patrati in Lisabona, pentru care a platit 7,2 milioane de euro, un record in Portugalia, informeaza lefigaro.fr, care citeaza publicatia Expresso.…

- Frații Cristescu de la Timișoara se pregatesc sa deschida anul acesta, la Timișoara și București, șase centre comerciale investiția fiind de circa 20 de milioane de euro. Marius Cristescu a declarat pentru Profit.ro ca are deja gasiți chiriași, printre care Auchan, Pepco și Jysk, dar mai sunt suprafețe…

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) și-a cumparat o casa de 7,2 milioane de euro in țara natala, la Lisabona. Starul lui Juventus, autorul unui gol de generic miercuri seara in victoria 2-1 cu Sampdoria, a perfectat tranzacția pentru vila de pe Rua Castillho in 2018, dar informația a fost facuta publica…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege privind obținerea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru construirea a doua penitenciare in județele Prahova și Buzau, precum și a unei facilitați pentru pregatirea personalului in Ilfov. Valoarea creditului se ridica la 177 milioane…

- Topul celor mai aglomerate aeroporturi din UE. Numarul de pasageri aerieni transportați in 2018 a ajuns la recordul de 1,1 mld. persoane Aproape 14 milioane de pasageri au tranzitat, in 2018, aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, in crestere cu 7,9% comparativ cu 2017, arata datele publicate vineri…

- Cel mai mare contract de finantare din fonduri europene pentru un proiect al judetului Suceava se va semna luna viitoare, a anuntat in sedinta solemna de joi, dedicata Zilei Bucovinei, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Gheorghe Flutur. El a spus ca premierul Ludovic Orban l-a sunat chiar de Ziua…

- Stadionul Steaua, unul dintre cele patru pe care România s-a angajat sa le construiasca în cadrul organizarii Campionatului European de fotbal din 2020 la Bucuresti, este finalizat în proportie de 65%, a anuntat Cristian Erbasu, reprezentantul constructorului, în timpul vizitei…