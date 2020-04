Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, in timp ce titeiul WTI, de referinta pe piata americana, a coborat sub 20 de dolari pe baril, pentru scurt timp, din cauza temerilor in crestere ca blocajul impus la nivel mondial ar putea…

- Prețul petrolului din SUA a scazut sub 20 de dolari pe baril, traderii mizand pe faptul ca producția ar trebui sa scada pentru a face fața colapsului cererii ca urmare a pandemiei coronavirusului, scrie Financial Times. Valoarea de referința a SUA, cunoscuta sub denumirea de West Texas Intermediate…

- Investitorii sunt tot mai ingrijorati ca virusul s-a extins din China in alte 50 de tari. Pretul petrolului american West Texas Intermediate a inchis vineri in scadere cu 4,9-, la 44,76 de dolari pe baril, iar pe ansamblul saptamanii s-a contractat cu circa 16-, cel mai amplu declin inregistrat dupa…

- Tudor Ionescu (b1.ro) Pretul petrolului a ajuns, vineri, la cel mai mic nivel din primavara anului 2016 incoace pe fondul epidemiei de coronavirus “COVID-19“, un baril West Texas Intermediate (WTI) fiind cotat la putin peste 45 de dolari, iar un baril Brent in jurul cifrei de 50 de dolari. In acest…

- Pretul petrolului a ajuns, vineri, la cel mai mic nivel din primavara anului 2016 incoace pe fondul epidemiei de coronavirus "COVID-19", un baril West Texas Intermediate (WTI) fiind cotat la putin peste 45 de dolari, iar un baril Brent in jurul cifrei de 50 de dolari, anunta b1.

- Preturile petrolului au scazut la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China. Cotatiile sunt cu peste 25% mai mici Preturile petrolului au scazut luni la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni, din cauza cererii mai scazute provocate de epidemia din China. În contextul…

- Preturile petrolului au scazut luni la cele mai reduse niveluri din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China care a redus cererea si a provocat asteptari privind noi reduceri ale productiei de catre OPEC si aliatii organizatiei, intre care si Rusia, transmite Reuters, conform news.ro.Cotatia…

- Cotatia petrolului Brent a scazut cu 1,78 dolari, respectiv cu 3-, dupa ce in timpul tranzactiilor a coborat la 57,9 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins dupa 10 octombrie. Pretul petrolului de referinta pe piata americana a consemnat o scadere de 1,49 dolari, sau de 2,8-, la 51,84 dolari pe baril.…