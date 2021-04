Stiri pe aceeasi tema

- „Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI se bucura de ascensiune in topurile muzicale din lume. Piesa este pe locul 1 pe radio in Rusia, pe locul 1 pe radio in Romania și pe locul 63 in top Shazam Global (cel mai sus a fost pe locul 55). Piesa compusa și produsa de Marco &Seba,... View Article

- La data de 23.02.2021 a avut loc Sedinta Biroului Executiv al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra RUMN .La sedinta au participat Prof. Pericles A. Mitkas, Presedintele in Exercitiu al RUMN, Prof. Eden Mamut, Secretar General al RUMN, reprezentanti in Biroul Executiv al RUMN ai universitatilor…

- Sambata, la Istanbul a avut loc a 26-a ediție a Campionatului Balcanic de Atletism in sala pentru seniori. Delegația Romaniei a obținut, dupa un concurs extrem de dificil din cauza probelor impresionante, 12 medalii dintre care 2 de aur, 5 de argint și 5 de bonz. De remarcat este și…

- Lorant Sas – deputatul USR-Plus de Bistrița-Nasaud, este, de saptamana aceasta, șeful Delegației Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice la Marea Neagra (APCEMN). Este vorba despre o structura a 12 țari membre: Deputatul Lorant Sas (USR-Plus) a devenit șeful Delegației…

