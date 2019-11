Cel mai recent film al cineastului Roman Polanski, ''J'accuse'', a avut miercuri premiera pe marile ecrane din Franta pe fundalul controverselor legate de condamnarea primita de regizor in 1977 pentru relatii sexuale cu o minora, precum si a unor noi acuzatii formulate la adresa sa, potrivit DPA. O proiectie in avanpremiera programata pentru marti in Cartierul Latin din Paris a fost anulata dupa ce activiste feministe au blocat intrarea in cinematograf, potrivit publicatiei Le Parisien. Ministrul pentru egalitate de gen, Marlene Schiappa, a criticat blocada si a refuzat sa…