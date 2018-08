Bilantul persoanelor decedate in urma seismului devastator care s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia a crescut la 131, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de DPA si AFP. Purtatorul de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor, Sutopo Purwo Nurgroho, a declarat ca aproape 1.500 de persoane au fost ranite in urma cutremurului. "Estimam ca bilantul de 131 (de morti) va creste", a precizat acesta. Bilantul precedent indica 105 persoane decedate in urma seismului. Peste 70.000 de persoane au ramas fara domiciliu si dorm in adaposturi improvizate ducand lipsa…