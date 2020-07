Pana astazi, 19 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 37.458 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, 15 cazuri noi fiind inregistrate in Timiș. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.042 au fost externate, dintre care 22.617 de pacienți vindecați și 2.425 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare. […] Articolul Cel mai recent bilanț al pandemiei de coronavirus: 767 cazuri noi confirmate in ultimele 24 de ore, dintre care 15 in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .