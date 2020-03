Numarul cazurilor de pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, crește de la o zi la alta in Romania, in condițiile in care capacitatea de testare este inca limitata. „Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele […] Articolul Cel mai recent bilanț al autoritaților: 762 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania de la inceputul epidemiei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .