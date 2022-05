Cel mai răspândit lanț de cafenele din N-E României cafenele B-Caffe își schimbă numele în Zireto Compania B-Caffe are in spate o poveste de succes a unui brand local din Suceava care a cucerit zona de Nord-Est a Romaniei si a ajuns sa stranga comunitati de pasionati de cafea in zonele rurale ale Moldovei. La doar cinci ani de la infiintare si 64 de locatii deschise in tara, B-Caffe devine Zireto pentru a se extinde si mai agresiv. Investitia in rebranding vine ca o consecinta naturala a necesitatii de a lasa compania sa se dezvolte in ritmul accelerat pe care l-a cunoscut pana acum. Insa cum a ajuns un mic chiosc de cafea sa se transforme in unul din cele mai raspandite lanturi de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

